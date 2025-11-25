GAK ist aktuell besser in Form als Meister Sturm!

„Die Stimmung im Bus auf der Heimfahrt war doch sehr fröhlich“, grinste Trainer Ferdl Feldhofer auch am Tag nach dem 2:1 des GAK bei Rapid. „Alle im Verein haben so hart auf diesen Sieg gewartet. Und darauf, nach der Rückkehr in die Bundesliga endlich auch einen der Großen zu schlagen. Dann klappt das auch noch auswärts. Und das nicht glücklich, sondern verdient. Weil wir uns nach dem Ausgleich nicht beirren ließen, denn wir haben auch schon Momente gehabt, in denen wir dann zerfallen sind. Wir haben diesen Sieg erzwungen und uns diesmal auch von Ausfällen nicht beirren lassen.“