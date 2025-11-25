GAK ist aktuell besser in Form als Meister Sturm!

Große Erleichterung beim GAK um Trainer Ferdinand Feldhofer nach dem 2:1 bei Rapid. Für den 46-Jährigen waren die guten Leistungen in den letzten Spielen gar keine so große Überraschung. In den letzten fünf Spielen holte seine Truppe sogar mehr Punkte als Meister Sturm. Kommenden Samstag wartet das Kellerduell mit dem zuletzt desolaten BW Linz.
„Die Stimmung im Bus auf der Heimfahrt war doch sehr fröhlich“, grinste Trainer Ferdl Feldhofer auch am Tag nach dem 2:1 des GAK bei Rapid. „Alle im Verein haben so hart auf diesen Sieg gewartet. Und darauf, nach der Rückkehr in die Bundesliga endlich auch einen der Großen zu schlagen. Dann klappt das auch noch auswärts. Und das nicht glücklich, sondern verdient. Weil wir uns nach dem Ausgleich nicht beirren ließen, denn wir haben auch schon Momente gehabt, in denen wir dann zerfallen sind. Wir haben diesen Sieg erzwungen und uns diesmal auch von Ausfällen nicht beirren lassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.