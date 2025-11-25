Vorteilswelt
Die Statistik beweist:

GAK ist aktuell besser in Form als Meister Sturm!

Steiermark
25.11.2025 12:30
Die Kicker des GAK feierten den ersten Auswärtssieg in der Ära Feldhofer.
Die Kicker des GAK feierten den ersten Auswärtssieg in der Ära Feldhofer.(Bild: GEPA)

Große Erleichterung beim GAK um Trainer Ferdinand Feldhofer nach dem 2:1 bei Rapid. Für den 46-Jährigen waren die guten Leistungen in den letzten Spielen gar keine so große Überraschung. In den letzten fünf Spielen holte seine Truppe sogar mehr Punkte als Meister Sturm. Kommenden Samstag wartet das Kellerduell mit dem zuletzt desolaten BW Linz.

„Die Stimmung im Bus auf der Heimfahrt war doch sehr fröhlich“, grinste Trainer Ferdl Feldhofer auch am Tag nach dem 2:1 des GAK bei Rapid. „Alle im Verein haben so hart auf diesen Sieg gewartet. Und darauf, nach der Rückkehr in die Bundesliga endlich auch einen der Großen zu schlagen. Dann klappt das auch noch auswärts. Und das nicht glücklich, sondern verdient. Weil wir uns nach dem Ausgleich nicht beirren ließen, denn wir haben auch schon Momente gehabt, in denen wir dann zerfallen sind. Wir haben diesen Sieg erzwungen und uns diesmal auch von Ausfällen nicht beirren lassen.“

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
