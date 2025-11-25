Schon wieder! KAC-Bomber Mursak fällt lange aus

Im Vorjahr hatte der KAC von Februar bis Saisonende auf Star-Stürmer Jan Mursak verzichten müssen. Jetzt ist der 37-Jährige wieder lange out, gesellt sich zu vier weiteren Rotjacken, die derzeit an ihrem Comeback arbeiten.
Im Oktober hatte Jan Mursak heuer dem KAC schon für vier Partien verletzt gefehlt. Und 2024/25 verpasste er ab Februar nach einem schweren Check im Training die gesamte restliche Saison. Jetzt müssen die Rotjacken wieder wochenlang ohne den 37-jährigen Star-Stürmer auskommen, der heuer bei vier Toren und 13 Assists hält.
Wie Teamkollege Petersen
Der Slowene blockte bei der 4:5-Overtime-Niederlage gegen Salzburg zwei Schüsse mit der gleichen Stelle – und verletzte sich dabei am linken Fuß. Ähnlich wie Teamkollege Nick Petersen muss Mursak nun auch mit einem Spezialschuh gehen, wird mehrere Wochen ausfallen.
Furey: „Zeigen viel Kampfgeist!“
„Die Jungs zeigen einfach viel Kampfgeist und hauen sich in die Schüsse rein. Leider kann das in unserem Sport passieren“, kommentierte Trainer Kirk Furey die bittere Verletzung.
Mursak ist in der laufenden Saison schon der fünfte KAC-Crack – nach Fabian Hochegger, David Maier, Nick Petersen und Jordan Murray – der mit einer Fuß- oder Beinverletzung ausfällt.
Beim Auswärtsspiel in Innsbruck am Mittwoch wird immerhin Defensiv-Neuzugang Josh Teves sein Debüt feiern. Der 30-jährige Kanadier war als Ersatz für Murray geholt worden.
