Schon wieder! KAC-Bomber Mursak fällt lange aus

Im Oktober hatte Jan Mursak heuer dem KAC schon für vier Partien verletzt gefehlt. Und 2024/25 verpasste er ab Februar nach einem schweren Check im Training die gesamte restliche Saison. Jetzt müssen die Rotjacken wieder wochenlang ohne den 37-jährigen Star-Stürmer auskommen, der heuer bei vier Toren und 13 Assists hält.