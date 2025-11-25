Vorteilswelt
Zwei Schüsse geblockt

Schon wieder! KAC-Bomber Mursak fällt lange aus

Kärnten
25.11.2025 12:26
Jan Mursak fällt dem KAC länger aus.
Jan Mursak fällt dem KAC länger aus.(Bild: GEPA)

Im Vorjahr hatte der KAC von Februar bis Saisonende auf Star-Stürmer Jan Mursak verzichten müssen. Jetzt ist der 37-Jährige wieder lange out, gesellt sich zu vier weiteren Rotjacken, die derzeit an ihrem Comeback arbeiten. 

0 Kommentare

Im Oktober hatte Jan Mursak heuer dem KAC schon für vier Partien verletzt gefehlt. Und 2024/25 verpasste er ab Februar nach einem schweren Check im Training die gesamte restliche Saison. Jetzt müssen die Rotjacken wieder wochenlang ohne den 37-jährigen Star-Stürmer auskommen, der heuer bei vier Toren und 13 Assists hält. 

Wie Teamkollege Petersen
Der Slowene blockte bei der 4:5-Overtime-Niederlage gegen Salzburg zwei Schüsse mit der gleichen Stelle – und verletzte sich dabei am linken Fuß. Ähnlich wie Teamkollege Nick Petersen muss Mursak nun auch mit einem Spezialschuh gehen, wird mehrere Wochen ausfallen.

Kirk Furey muss mit dem Ausfall von Mursak umgehen.
Kirk Furey muss mit dem Ausfall von Mursak umgehen.(Bild: GEPA)

Furey: „Zeigen viel Kampfgeist!“
„Die Jungs zeigen einfach viel Kampfgeist und hauen sich in die Schüsse rein. Leider kann das in unserem Sport passieren“, kommentierte Trainer Kirk Furey die bittere Verletzung.

Mursak ist in der laufenden Saison schon der fünfte KAC-Crack – nach Fabian Hochegger, David Maier, Nick Petersen und Jordan Murray – der mit einer Fuß- oder Beinverletzung ausfällt.

Lesen Sie auch:
Nick Petersen steht derzeit beim KAC noch auf der Verletztenliste.
Krone Plus Logo
VSV-Crack macht Sorgen
Petersen und Co: So steht es um das KAC-Lazarett
25.11.2025

Beim Auswärtsspiel in Innsbruck am Mittwoch wird immerhin Defensiv-Neuzugang Josh Teves sein Debüt feiern. Der 30-jährige Kanadier war als Ersatz für Murray geholt worden. 

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Kommentare

Kärnten

