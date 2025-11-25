Ronaldo: Heiratet Superstar hier seine Georgina?

Bei Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez wird’s konkreter! Nach dem Heiratsantrag im Sommer steht nun offenbar auch die Hochzeits-Location der beiden fest.
Wie die portugiesische Tageszeitung „Jornal da Madeira“ berichtet, wird das Traumpaar im kommenden Sommer nach der Weltmeisterschaft in Ronaldos Heimat Madeira heiraten. Genauer gesagt in der prachtvollen Kathedrale in Funchal.
Anschließend wird in einem Nobel-Hotel gefeiert. Es wird wohl eine Traum-Hochzeit, die keine Wünsche offenlässt.
Bereits die Verlobung der beiden hatte für jede Menge Aufsehen gesorgt. Auf Instagram präsentierte Georgina im August ihren beeindruckenden Diamantring und schrieb dazu: „Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben.“
Im Gucci-Store kennengelernt
Ronaldo (40) und seine Georgina (31) sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.
