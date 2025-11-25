Ukraine-Frieden könnte Bumerang für Putin werden

Die Bestrebungen um eine Beendigung des Blutvergießens in der Ukraine treten laut dem Kreml auf der Stelle. Nach ukrainischen Angaben sind sich Washington und Kiew hingegen über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden.
Es ist erschütternd: Trotz der Friedensbemühungen griff Russland die Ukraine in der Nacht auf Dienstag massiv aus der Luft an, vor allem die Hauptstadt Kiew. Dort kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Auch gebe es nach dem Treffen einer russischen Delegation mit dem amerikanischen Unterhändler Dan Discroll in Abu Dhabi keine neue Entwicklung zu verkünden, erklärte am Dienstag der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow mürrisch.
Mit Blick auf die Gegenvorschläge der Europäer und der Ukraine führte Peskow aus, man habe in Abu Dhabi keine überarbeitete Fassung des Trump-Plans erhalten. „Derzeit ist das einzig Substanzielle das amerikanische Projekt, das Trump-Projekt. Wir sind der Ansicht, dass dies eine sehr gute Grundlage für Verhandlungen sein könnte.“
USA und Ukraine nun auf einer Linie
Entgegen den Querschüssen aus Moskau dürften die USA und die Ukraine nun auf einen grünen Zweig gekommen sein. Noch im November soll eine Visite von dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Washington stattfinden, Ziel sei es, die letzten Etappen des Abkommens zu erörtern und eine Vereinbarung mit Trump zu erzielen.
„Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt“, schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Wie Selenskyj nach einem Telefonat mit dem britischen Premier Keir Starmer betonte, gibt es „viele Aussichten“ auf einen Frieden. Es gebe „solide Ergebnisse“, aber es liege noch viel Arbeit vor allen Beteiligten, schrieb er auf X.
Lawrow will „Geist und Buchstaben“ von Alaska-Gipfel
Nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow muss ein überarbeiteter Friedensplan die Absprachen zwischen den Präsidenten Putin und Trump widerspiegeln. Der Plan müsse dem „Geist und Buchstaben“ der Verständigung vom Gipfeltreffen in Alaska entsprechen, so Lawrow in Moskau. Russland warte auf eine geänderte Fassung des US-Plans, nachdem sich Washington mit der Ukraine und Europa abgestimmt habe. Sollte diese von der Absprache abweichen, ergebe sich für Russland eine völlig andere Lage.
Kreml für Einbindung Europas
Moskau hält nach Kremlangaben eine Beteiligung der Europäer an Gesprächen über die Sicherheitsarchitektur in Europa für nötig. Ein Sicherheitssystem in Europa für die Zeit nach Ende des Konflikts in der Ukraine zu besprechen, sei „ohne Beteiligung der Europäer praktisch unmöglich“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Auf „irgendeiner Etappe“ sei das nötig.
Kritik an Trump-Plan
In der Ukraine und bei europäischen Verbündeten war Trumps 28-Punkte-Plan reserviert aufgenommen worden. Kritiker sehen darin weitgehende Konzessionen an russische Kriegsziele wie große Gebietsannexionen, Rüstungsbeschränkungen für die Ukraine sowie am dauerhaften Verbot eines NATO-Beitritts. Allerdings sind die USA am Wochenende der Ukraine entgegengekommen. Unterhändler einigten sich auf einen „verfeinerten Friedensrahmen“. US-Außenminister Marco Rubio sprach nach Verhandlungen in Genf von „enormen Fortschritten“.
Militärexperte: „Atemberaubende Arroganz und Inkompetenz“
Der Militärexperte Gerald Karner bestätigte, dass die Annahme des ursprünglichen Vorschlags eine Kapitulation der Ukraine bedeuten würde. Karner erklärte im Kurznachrichtendienst X, dass der 28-Punkte-Plan „eine geschickte nachrichtendienstliche Operation Russlands war“. Das Papier verstoße gegen über 70 die USA bindende internationale Abkommen, darunter den NATO-Vertrag.
„Dass es russischen Akteuren so leicht gemacht wird, die atemberaubende Arroganz und Inkompetenz der gegenwärtigen US-Administration auf eine derartige Weise auszunutzen, birgt gewaltige innen- und außenpolitische Sprengkraft“, so Karner. In dieser Situation seien „die ruhigen, aber bestimmten Reaktionen europäischer Politiker“ ein Stabilitätsfaktor. „Dies könnte die Stunde Europas und auch noch zum Bumerang für Putin werden“, meinte der Experte.
