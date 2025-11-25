Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen

Roboter von Figure AI wurden in der Autoindustrie erprobt und sollen an Fließbändern menschliche Arbeiter ersetzen, man positioniert sie aber auch als Haushaltsroboter. Robert Gruendel hat sich als Ingenieur auf Roboter-Sicherheit spezialisiert und arbeitete in der Forschung und Entwicklung von Amazon, bevor er zu dem kalifornischen Robo-Start-up wechselte. Was er dort eigenen Angaben zufolge entdeckte und, nach seiner Entlassung, nun in einer Whistleblower-Klage gegen das Unternehmen anprangert, liest sich wie der Stoff für eine Science-Fiction-Dystopie …