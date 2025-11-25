Vom Klick zum Anschlag: Wie die Kreml-Lügen wirken

KI-Schwemme auf TikTok

Das System hat Methode: Die Videos werden insbesondere bei TikTok auf eigens dafür eingerichteten Kanälen veröffentlicht, die erst kurz zuvor registriert wurden. Mithilfe von Bots werden die Klickzahlen angekurbelt, bis der Algorithmus anspringt und den Clip in die Empfehlungen befördert, wo immer mehr Nutzer ihn sehen. „Für weitere Klicks sorgen emotionale Begriffe wie Krieg oder Hinrichtungen im Titel. Für Menschen, die noch nie mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet haben, ist es schwer, solche Videos zu identifizieren; zu unterscheiden zwischen wahr und falsch“, erklärt der Ukrainer Dmytro Kornienko, Experte für Desinformationsstrategien und Gründer der Analyseplattform Resurgam.