USA wollen Forschung mittels KI beschleunigen

US-Präsident Donald Trump hat am Montag per Dekret eine Initiative zur Nutzung Künstlicher Intelligenz in der wissenschaftlichen Forschung gestartet. Das als „Genesis Mission“ bezeichnete Programm soll staatliche Forschungsdatensätze nutzen, um KI-Modelle zu trainieren und wissenschaftliche Durchbrüche zu beschleunigen.
Das US-Energieministerium werde dazu eine Plattform schaffen, die Amerikas Supercomputer und Datensätze verknüpfe, um Experimente zu automatisieren und die Entdeckungszeiten von Jahren auf Tage oder sogar Stunden zu verkürzen, sagte Michael Kratsios vom Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.
Die Initiative zielt besonders auf Bereiche wie Biotechnologie, kritische Materialien, Kernenergie, Raumfahrt und Halbleitertechnik ab. Energieminister Chris Wright verwies auf die massiven privaten Investitionen in KI und erklärte, die Regierung wolle diese Bemühungen auf wissenschaftliche Entdeckungen und technische Fortschritte lenken.
Trump hat den Sieg im KI-Wettrennen gegen China zur Priorität erklärt. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jänner hatte er seine Regierung angewiesen, einen KI-Aktionsplan zu entwickeln, der Amerika zur Welthauptstadt der Künstlichen Intelligenz machen soll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.