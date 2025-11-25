USA wollen Forschung mittels KI beschleunigen

Das US-Energieministerium werde dazu eine Plattform schaffen, die Amerikas Supercomputer und Datensätze verknüpfe, um Experimente zu automatisieren und die Entdeckungszeiten von Jahren auf Tage oder sogar Stunden zu verkürzen, sagte Michael Kratsios vom Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.