„Genesis Mission“

USA wollen Forschung mittels KI beschleunigen

Web
25.11.2025 07:19
Die Forschungszeit soll durch die KI-Initiative drastisch verkürzt werden.
Die Forschungszeit soll durch die KI-Initiative drastisch verkürzt werden.(Bild: Negro Elkha - stock.adobe.com)

US-Präsident Donald Trump hat am Montag per Dekret eine Initiative zur Nutzung Künstlicher Intelligenz in der wissenschaftlichen Forschung gestartet. Das als „Genesis Mission“ bezeichnete Programm soll staatliche Forschungsdatensätze nutzen, um KI-Modelle zu trainieren und wissenschaftliche Durchbrüche zu beschleunigen.

Das US-Energieministerium werde dazu eine Plattform schaffen, die Amerikas Supercomputer und Datensätze verknüpfe, um Experimente zu automatisieren und die Entdeckungszeiten von Jahren auf Tage oder sogar Stunden zu verkürzen, sagte Michael Kratsios vom Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

Die Initiative zielt besonders auf Bereiche wie Biotechnologie, kritische Materialien, Kernenergie, Raumfahrt und Halbleitertechnik ab. Energieminister Chris Wright verwies auf die massiven privaten Investitionen in KI und erklärte, die Regierung wolle diese Bemühungen auf wissenschaftliche Entdeckungen und technische Fortschritte lenken.

Trump hat den Sieg im KI-Wettrennen gegen China zur Priorität erklärt. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jänner hatte er seine Regierung angewiesen, einen KI-Aktionsplan zu entwickeln, der Amerika zur Welthauptstadt der Künstlichen Intelligenz machen soll.

