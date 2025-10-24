Blackout: Was passiert wirklich im Ernstfall?

Sicherheit für Bevölkerung

Ziel der Übung war es, Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Gleichzeitig wolle das Land zeigen, dass es vorbereitet sei, betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Wichtig ist, dass die Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl bekommt.“ Im Fall eines Strommangels würden die Burgenländer zunächst zum Stromsparen aufgerufen und in einem weiteren Schritt Großverbraucher, also große Firmen, abgeschaltet werden. Reicht das noch nicht aus, kommt es zu geplanten Abschaltungen.