2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei

Ihr letztes Weltcuprennen fuhr sie im März 2021 – inzwischen hat sie in ihrem Leben ganz andere Prioritäten: etwa auf ihr drittes Kind zu warten, wie sie auf Insta dokumentiert. Erkennen Sie diese ehemalige US-Rennläuferin?
Korrekt, es ist Resi Stiegler, viele Jahre Alpin-Weltcup-Starterin, aus den USA. Immerhin auf einen zweiten Platz schaffte sie es in ihrer Karriere. Von vielen Verletzungen mehrfach gebeutetlt, beendete sie ihre Karriere vor vier Jahren ihre Karriere. Seit einer Woche 40 Jahre jung, erwartet die US-Lady jetzt ihr drittes Kind. Und das Warten darauf dokumentiert sie auf Instagram fein säuberlich.
Familienidylle
Winterlandschaften und Skier „schummeln“ sich immer noch auf ihren Instagram-Account – Rennoveralls und Zeitdruck haben aber ausgedient, stattdessen dominiert Familienidylle. Resi scheint ihr Leben zu genießen – das vor vier Jahren noch zu großen Teilen so ausgesehen hat:
Jetzt ist das Wettrennen mit der Zeit de facto wurscht – rein optisch wird‘s aber nicht mehr allzulange dauern, bis Kind drei die Babybauch-Ziellinie überquert und das Licht der Welt erblickt.
