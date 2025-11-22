2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei

Korrekt, es ist Resi Stiegler, viele Jahre Alpin-Weltcup-Starterin, aus den USA. Immerhin auf einen zweiten Platz schaffte sie es in ihrer Karriere. Von vielen Verletzungen mehrfach gebeutetlt, beendete sie ihre Karriere vor vier Jahren ihre Karriere. Seit einer Woche 40 Jahre jung, erwartet die US-Lady jetzt ihr drittes Kind. Und das Warten darauf dokumentiert sie auf Instagram fein säuberlich.