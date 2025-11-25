Tierquälerei in Hofreitschule? Das sagt Minister

„Jetzt gilt es aber erst einmal aufzuklären und die Fakten zu prüfen“, wurde Totschnig zitiert. Laut erster Information der Hofreitschule sei es zu keinem Zeitpunkt zu Tierquälerei gekommen. Den Tieren ginge es gut, was unter anderem durch eine Betriebstierärztin gesichert werde. „Bei der aktuellen Neuaufstellung der Spanischen Hofreitschule hat das Tierwohl unserer Lipizzaner für mich jedenfalls höchste Priorität“, so der Minister weiter.