Spaziergänger sah Feuer in Stall und schlug Alarm

Brenzlige Szenen spielten sich Montagabend in Söll im Tiroler Unterland ab: In einem Stall war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Spaziergänger entdeckte den Brand zufällig und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. So konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.