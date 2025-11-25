Spaziergänger sah Feuer in Stall und schlug Alarm

Brenzlige Szenen spielten sich Montagabend in Söll im Tiroler Unterland ab: In einem Stall war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Spaziergänger entdeckte den Brand zufällig und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. So konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.
Gegen 20.45 Uhr brach der Brand in dem Stall mit Nebengebäude aus, berichtete die Polizei. Ein Passant, der zufällig am Hof vorbeispazierte, habe das Feuer bemerkt. Dieser verständigte daraufhin die Feuerwehr.
Die Polizei
„Der Brandherd wurde bei deren Eintreffen an der Ostseite des Gebäudes festgestellt“, schildern die Ermittler von der Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.
Ermittlungen zur Brandursache
Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Feuerwehr Söll war mit sechs Fahrzeugen und etwa 50 Kräften vor Ort.
