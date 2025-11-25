Empörung über „Schmutzakte“ an Mädchen-Eliteschule

Das Dokument stamme aus dem Jahr 2021, als die betroffenen Mädchen in der siebten Klasse des elitären Somerville House waren, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf Aussagen der Schulleiterin. Darin wurde unter anderem beschrieben, wie es um den Zustand ihrer Haare, ihre Beliebtheit unter Mitschülerinnen und das Benehmen bestellt ist. Einigen Schülerinnen wurde der Stempel „merkwürdig“ oder „unhöflich“ verpasst. Auch Details zu ärztlichen Diagnosen und Behandlungen wurden notiert, etwa zur Art der Versorgung und zu Medikamenten.