Österreich gegen Italien, LIVE ab 14.30 Uhr

Geht das WM-Märchen unserer U17-Burschen weiter? Im Halbfinale spielt Österreich gegen Italien heute (14.30 Uhr) um den Einzug ins Endspiel. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Gelingt dieser ÖFB-Auswahl heute Historisches? In Katar spielt Österreichs U17 heute gegen Italien um den Einzug ins WM-Finale. Es wäre das erste Mal, dass eine rot-weiß-rote Auswahl ins Endspiel einziehen würde.
Im Achtelfinale fegte man England mit 4:0 vom Platz, im Viertelfinale hatte man gegen Japan deutlich mehr Mühe. Allerdings zeigten die Österreicher dort auch, dass man Nervenstärke besitzt. Das 1:0 am Ende durchaus verdient. Gelingt heute also sogar der historische Finaleinzug?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.