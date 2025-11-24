Vorteilswelt
U17-WM-Halbfinale

Österreich gegen Italien, LIVE ab 14.30 Uhr

Fußball International
24.11.2025 09:01
Luca Weinhandl und Co. sind bisher nicht zu stoppen.
Luca Weinhandl und Co. sind bisher nicht zu stoppen.(Bild: GEPA)

Geht das WM-Märchen unserer U17-Burschen weiter? Im Halbfinale spielt Österreich gegen Italien heute (14.30 Uhr) um den Einzug ins Endspiel. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der LIVETICKER:

Gelingt dieser ÖFB-Auswahl heute Historisches? In Katar spielt Österreichs U17 heute gegen Italien um den Einzug ins WM-Finale. Es wäre das erste Mal, dass eine rot-weiß-rote Auswahl ins Endspiel einziehen würde.

Im Achtelfinale fegte man England mit 4:0 vom Platz, im Viertelfinale hatte man gegen Japan deutlich mehr Mühe. Allerdings zeigten die Österreicher dort auch, dass man Nervenstärke besitzt. Das 1:0 am Ende durchaus verdient. Gelingt heute also sogar der historische Finaleinzug?

