Ermittlung in Mailand gegen Amazon wegen Schmuggel

Die Staatsanwaltschaft in Mailand ermittelt gegen Verantwortliche von Amazon wegen mutmaßlichen Schmuggels. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen aus der Justiz geht es um Unregelmäßigkeiten beim Import von Produkten aus China nach Italien.
Dabei seien offenbar weder Mehrwertsteuer noch Zollgebühren gezahlt worden. Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung führten Beamte der Steuerpolizei Monza am Montag Durchsuchungen in der Mailänder Zentrale des Online-Händlers durch.
Außerdem wurden 5000 Produkte in einer Amazon-Einrichtung in Cividate al Piano in der lombardischen Provinz Bergamo beschlagnahmt. Bereits zuvor seien im Zuge der Ermittlungen Hunderttausende Produkte sichergestellt worden, hieß es.
