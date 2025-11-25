Warum ist Michelle Obama plötzlich mega-schlank?

Jugendlich schlank

Die 61-Jährige teilte exklusive Szenen ihres neuen Shootings mit Starfotografin Annie Leibovitz. Auf den Bildern: eine jugendlich schlanke Michelle, lässig in Jeans und T-Shirt in Szene gesetzt, fast schon wie ein Model. Dazu schrieb sie: „Annie Leibovitz hat immer gewusst, dass ein Foto mehr kann, als nur einen Moment festzuhalten – es kann etwas aussagen.“ Und das tat es!