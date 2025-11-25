Wärmepumpen-Förderung: Tempo entscheidet über Höhe

Wer jetzt eine Förderung für seine Wärmepumpe beantragt, bekommt deutlich mehr als noch im Oktober. Wer Glück hat, kriegt sogar 3000 Euro extra. Aber da muss man auf die Schnelligkeit der Bürokratie hoffen ...
Bis Anfang Oktober hatte die Bundesregierung gebraucht, um wieder eine Förderung für den Umstieg auf Wärmepumpen auf die Reihe zu bekommen. Bis dahin gab es in Kärnten etwa „nur“ 6000 Euro vom Land – im restlichen Österreich war es rund die Hälfte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.