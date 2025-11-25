„Schock“: Hirntumor bei Trainer-Legende entdeckt

„Schaut die ganze Zeit Spiele“

Mittlerweile habe Hareide eine Strahlentherapie hinter sich, außerdem nehme er Chemotherapie-Tabletten. Ablenkung findet der ehemalige Coach im Fußball, wie sein Sohn erklärte. „Er schaut die ganze Zeit Spiele im Kreise der Familie“, so Bendik.