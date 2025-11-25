„Schock“: Hirntumor bei Trainer-Legende entdeckt

Sorgen um Trainer-Legende Age Hareide. Wie die Familie des Norwegers dem nationalen Rundfunk „NRK“ bestätigte, hat der 72-Jährige einen Hirntumor. „Das war ein Schock. Wirklich. Für uns alle“, so Hareides Sohn Bendik.
Bereits im Sommer habe der ehemalige Norwegen-, Island- und Dänemark-Teamchef erste Anzeichen gezeigt. So sollen der Familie etwa Sprachschwierigkeiten aufgefallen sein.
„Schaut die ganze Zeit Spiele“
Mittlerweile habe Hareide eine Strahlentherapie hinter sich, außerdem nehme er Chemotherapie-Tabletten. Ablenkung findet der ehemalige Coach im Fußball, wie sein Sohn erklärte. „Er schaut die ganze Zeit Spiele im Kreise der Familie“, so Bendik.
Als aktiver Profi hatte Hareide in seiner Karriere 50 Länderspiele bestritten, als Trainer wurde er später in Schweden, Dänemark und Norwegen Meister. Bis vor exakt einem Jahr war der ehemalige Libero als Teamchef der isländischen Nationalmannschaft tätig
