Olympionikin feierte zum Abschluss noch den Titel

Ein würdiger Abschluss war es auch für Tanzer, die sich als Meisterin in die „Judo-Pension“ verabschiedet hat. „Sie hat ihren Abschied mit uns zelebriert, ist im Finale noch einmal für uns angetreten. Das war auch ein bisschen das Zünglein an der Waage“, bedauert Wenzel natürlich das Karriereende der Parade-Judoka. Doch um die Zukunft bei den Leibnitzern muss man sich keine Sorgen machen. „Wir haben ein junges Team, das in den nächsten Jahren sicher bestehen kann. Da sind einige Talente, auch aus dem Eigenbau, dabei, bei denen wir hoffen, dass sie in große Fußstapfen treten können.“