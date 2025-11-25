Sorge um Brigitte Bardot: Diva erneut im Spital

Laut Informationen des Radiosenders „Ici Provence“ und der regionalen Tageszeitung „Var-Matin“ befindet sich die französische Leinwand-Ikone schon seit fast zwei Wochen in der Klinik, in der sie sich bereits im Oktober einer Operation unterzogen hatte.

Ihr Büro erklärte damals gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen „kleinen“ Eingriff gehandelt habe, der „außerordentlich gut“ verlaufen sei. Zwei Wochen nach der OP konnte Bardot wieder nach Saint-Tropez nach Hause zurückkehren, wo sie seit langer Zeit zurückgezogen lebt.