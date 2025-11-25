Sorge um Brigitte Bardot: Diva erneut im Spital

Erneut Sorge um Brigitte Bardot: Wie französische Medien berichten, sei die Filmdiva seit zehn Tagen in einem Spital in Toulon. Erst im Oktober wurde die 91-Jährige im selben Krankenhaus behandelt.
Laut Informationen des Radiosenders „Ici Provence“ und der regionalen Tageszeitung „Var-Matin“ befindet sich die französische Leinwand-Ikone schon seit fast zwei Wochen in der Klinik, in der sie sich bereits im Oktober einer Operation unterzogen hatte.
Ihr Büro erklärte damals gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen „kleinen“ Eingriff gehandelt habe, der „außerordentlich gut“ verlaufen sei. Zwei Wochen nach der OP konnte Bardot wieder nach Saint-Tropez nach Hause zurückkehren, wo sie seit langer Zeit zurückgezogen lebt.
Was der Grund für den aktuellen Krankenhausaufenthalt ist, wurde unterdessen nicht bekannt.
Bardot wehrte sich gegen „Fake News“
In den letzten Jahren hat die 91-jährige Filmdiva immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2023 wurde sie wegen eines Atemstillstandes in ein Spital eingeliefert. Kurz vor ihrem 90. Geburtstag erklärte Bardot, dass sie „auf Krücken angewiesen“ sei und „kaum noch gehen“ könne.
Ende Oktober wies Bardot auf X schließlich Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurück. „Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese ,Fake News‘ über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht“, schrieb die Diva.
