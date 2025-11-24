So viele MAGA-Influencer leben nicht in den USA

Konten schnell gelöscht oder bearbeitet

Einige der Konten haben bereits reagiert und ihren Standort auf die USA umgestellt. Vermutlich nutzen sie dazu ein VPN um auf eine US-IP-Adresse zugreifen zu können. Manche der als fake entlarvten Accounts wurden von ihren Betreibern auch schlicht gelöscht, wie der „Standard“ schreibt. Wie viele MAGA-Accounts tatsächlich einen ausländischen Standort haben und Trollaccounts sind, lässt sich aufgrund der schnellen Änderungen der Eigentümer schwer sagen.