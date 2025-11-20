Trump gibt zu: Stimmt, außer bei „klugen Leuten“

Obwohl Trump mit Härte gegen Einwanderung vorgeht, bemängeln viele Anhänger der MAGA-Bewegung (Make America Great Again), dass die Linie nicht weit genug gehe. Trump konterte: „Das hier ist MAGA. Diese Leute zeigen unseren Leuten, wie sie Mikrochips herstellen, und nach kurzer Zeit können unsere Leute das dann selbst. Dann können die anderen nach Hause gehen.“