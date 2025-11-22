Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte

Gutachten brachte Sicherheit

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären sollte, welches der beiden Mädchen den E-Scooter gelenkt hatte. Immerhin geht es bei dem Unfalldrama auch um den Verdacht der fahrlässigen Tötung. „Wir wissen nun, dass jenes Mädchen gelenkt hatte, dem der Roller gehört hat“, sagt dazu Andreas Pechatschek, Erster Staatsanwalt in Steyr. Laut der Expertise wurden an den Handgriffen und am Bremshebel vorwiegend DNA-Spuren von Rosa entdeckt. Nur an einem Handgriff sei noch eine weitere DNA-Spur gefunden worden.