Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit der „Krone“

Die BESTE Zeit beim Ski-Weltcup erleben

Gewinnspiele
24.11.2025 18:30
(Bild: krone kreativ)

Ob Semmering, Altenmarkt-Zauchensee, Flachau oder Schladming – diese Destinationen zählen zu den legendärsten Austragungsorten im Ski-Weltcup. Die „Krone“ als offizieller Partner des Ski Austria Teams bringt Sie nun zu den Weltcup-Rennen an diesen Hotspots. Aber nicht nur das erwartet die „Krone“-Leser! Mit der „Krone“ erleben Sie die beste Zeit beim Ski-Weltcup mit exklusiven „Bestzeit-Paketen“.

0 Kommentare

Diese Hotspots des alpinen Rennsports sind jedes Jahr Bühne für Weltklasse-Leistungen – und die „Krone“ als offizieller Partner des Ski Austria Teams bringt Sie mitten hinein ins Renngeschehen. Doch damit nicht genug: „Krone“-Leser genießen beim Ski-Weltcup dank exklusiver „Bestzeit-Pakete“ ein Erlebnis, das weit über den gewöhnlichen Besuch hinausgeht.

In jedem dieser Bestzeit-Paket haben wir u.a. Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe zum selber Skifahren oder hochwertige Goodies offizieller Ski-Austria-Partner gepackt. Dazu zählen z.B. zwei brandneue Modelle von Atomic-Skiern (REDSTER G9 REVOSHOCK S + I 12 GW & CLOUD C12 REVOSHOCK C + M 10 GW) plus ein topmoderner Helm mit integrierter Brille von Atomic, Ski-Austria-Hoodies und -Stirnbänder sowie Jahresvorräte von Gösser.

(Bild: Atomic)
(Bild: EXPA Pictures)
(Bild: krone)
(Bild: Gösser)

Und als absolutes Highlight gibt es noch exklusive Rennhangbefahrungen in Begleitung von österreichischen Ski-Legenden wie Michaela Dorfmeister, Michael Walchhofer, Michaela Kirchgasser, Manfred Pranger und Reinfried Herbst. Füllen Sie einfach bis zum Teilnahmeschluss am 8. Dezember, 09:00 Uhr die jeweiligen Formulare aus und vielleicht sind Sie einer der glücklichen Gewinner der „Krone“-Bestzeit Pakete!

Gewinnen Sie eine Ski-Ausrüstung von ATOMIC.
Gewinnen Sie eine Ski-Ausrüstung von ATOMIC.(Bild: Atomic)
(Bild: Atomic)

Das erwartet Sie als „Krone“-Abonnent beim Stopp am Semmering
Am 27. und 28. Dezember 2025 findet am Semmering der Riesentorlauf- und Slalom der Damen statt. Hier erwartet Sie exklusiv als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) im Rahmen des Bestzeit Pakete eine Hangbefahrung mit der Doppel-Olympiasiegerin Michaela „Dorfi“ Dorfmeister. Treffen Sie die ÖSV-Legende und erleben Sie mit ihr eine Streckenbesichtigung des Riesentorlauf- und Slalomhangs. Zusätzlich erhalten Sie natürlich auch noch alle Annehmlichkeiten des Bestzeit Pakets (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies).

Darüber hinaus verlosen wir 50x2 Tickets für den Damen Riesenslalom 27.12. und 50x2 Tickets den Slalom am 28.12.

Jetzt mitmachen
Seien Sie live am Semmering dabei
Gewinne exklusiv für alle Abonnenten (Print & Digital):
  • Ein "Krone"- Bestzeit Paket bestehend aus einem Meet & Greet und Hangbefahrung mit Michaela Dorfmeister sowie zwei Übernachtungen im DZ von 26.12. - 28.12.2025 & 4 Tickets für die beiden Rennen am 27. 12. und 28.12.2025
  • 4 Skipässe für 2 Tage für den Zauberberg
  • 4 Jahresvorräte von Gösser
  • ÖSV Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion
  • 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille
Gewinne für alle unsere Leser:
  • 50x2 Tickets für den Damen Riesenslalom 27.12.
  • 50x2 Tickets den Slalom am 28.12.
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder

Vollgas mit „Walchi“ in Altenmark Zauchensee
Am 10. und 11. Jänner geht es im Speed Doppel der Damen in Altenmarkt-Zauchensee weiter. Sie können dabei Lokalmatador Michael Walchhofer persönlich treffen und mit dem Abfahrts-Weltmeister eine Streckenbesichtigung erleben. Zusätzlich erhalten Sie natürlich auch noch alle Annehmlichkeiten des Bestzeit Pakets in der Ferienwelt Kesselgrub. (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies).

Hier werden Sie in der Ferienwelt Kesselgrub inmitten der Salzburger Sportwelt Altenmarkt-Zauchensee untergebracht. Das 4-Sterne-Kinderhotel verbindet österreichische Gastfreundschaft mit erstklassigem Komfort und liebevoller Familienbetreuung. Die direkte Lage im Skigebiet Ski amadé lädt zu Spaß auf der Piste ein und kulinarisch verwöhnt sie die All-Inclusive-Genusspension mit regionalen Spezialitäten, einem Kinderbuffet sowie Baby-Schlemmerauswahl. Die Skipässe stellt die Bergbahn des Skiparadies Zauchensee-Flachauwinkl zur Verfügung.

Das Familienhotel Kesselgrub wird hier Ihre Unterkunft sein.
Das Familienhotel Kesselgrub wird hier Ihre Unterkunft sein.(Bild: Kesselgrub)
(Bild: KesselgrubKesselgrub)
(Bild: Kesselgrub)
(Bild: Kesselgrub)
(Bild: Kesselgrub)

Neben dem Bestzeit-Paket verlosen wir auch 50x2 Eintrittskarten für die Abfahrt am 10.01. und 50x2 Tickets für den Super-G am 11.01.

Jetzt mitmachen
Vollgas mit „Walchi“ in Altenmark Zauchensee
Der "Krone"-Bestzeit Gewinn für alle Teilnehmer:
  • Ein "Krone"- Bestzeit Paket bestehend aus einem Meet & Greet und Hangbefahrung mit Michael Walchhofer sowie zwei Übernachtungen im DZ von 09.01.2025 – 11.01.2026 & 4 Tickets für die beiden Rennen am 10. & 11.01.2026
  • 4 Skipässe für 2 Tage
  • 4 Jahresvorräte von Gösser
  • 4 ÖSV Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion
  • 4 Paar Atomic Ski inkl. Helm mit integrierter Brille
Gewinne für alle unsere Leser:
  • 50x2 Tickets für die Abfahrt am 10.01. 2026
  • 50x2 Tickets für den Super-G am 11.01.2026
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder

Mit „Kirchi“ zur Flutlicht-Show in der Flachau
Es ist zweifelsohne das spektakulärste Slalom-Rennen des Damen-Weltcups: Die Flutlicht-Show in Flachau! Bevor Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger & Co. angreifen, gehen Sie mit der dreifachen Weltmeisterin Michaela Kirchgasser zur Besichtigung auf die perfekt beleuchtete Hermann-Maier-Weltcupstrecke. Natürlich erhalten Sie als Gewinner des Bestzeit-Paketes auch noch alle weiteren Annehmlichkeiten (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies). Hier werden Sie im Haupthaus Reslwirt, eines der vier Häuser des RESL Resort im Zentrum der Flachau untergebracht- nur drei Gehminuten vom Lifteinstieg entfernt. Perfekt für einen erholsamen & aktiven Urlaub in den Bergen. Die Skipässe stellt Snow Space Flachau zu Verfügung.

Die Gewinner des „Bestzeit“-Pakets Flachau wohnen im Resl Resort.
Die Gewinner des „Bestzeit“-Pakets Flachau wohnen im Resl Resort.(Bild: Resl Resort)
(Bild: Matthias Warter)
(Bild: Matthias Warter)

Zusätzlich zum Bestzeit-Paket in der Flachau verlosen wir 100x2 Tickets für das Nachtrennen am 13. Jänner 2026. 

Jetzt mitmachen
Mit „Kirchi“ zur Flutlicht-Show in der Flachau
Der "Krone"-Bestzeit Gewinn für alle Teilnehmer:
  • Ein "Krone"- Bestzeit Paket bestehend aus einem Meet & Greet und Hangbefahrung mit Michaela Kirchgasser sowie zwei Übernachtungen im DZ von 12.01.2025 – 14.01.2026 & 4 Tickets für die beiden Rennen am 10. & 11.01.2026
  • 4 Skipässe für 2 Tage für das Snow Space Flachau
  • 4 Jahresvorräte von Gösser
  • 4 ÖSV Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion
  • 4 Paar Atomic Skier inkl. Helm mit integrierter Brille
Gewinne für alle unsere Leser:
  • 100x2 Tickets für das Nachtrennen der Damen am 13.01.2026
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder

Ein kongeniales Slalomduo wartet auf Sie in Schladming
Sie feierten beide in ihren erfolgreichen Karrieren Siege beim legendären Nightrace in Schladming. Auch heute sind sie als kongeniale Bewegungs- und Motivationscoaches immer noch gemeinsam unterwegs: Reinfried Herbst (Sieger 2009 und 2010) und Manfred Pranger (Sieger 2005). Schmeißen Sie sich mit ihren drei Begleitern und dem illustren Star-Duo selbst auf die Planai-Piste und erleben Sie die Tücken der Strecke und zudem garantiert auch jede Menge lustige Schmankerl. Natürlich erhalten Sie natürlich auch noch alle Annehmlichkeiten des Bestzeit Pakets (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies).

Zusätzlich verlosen wir auch noch insgesamt 100x2 Tickets für den Riesentorlauf am 27. Jänner und den Slalom der Herren am 28. Jänner. 

Jetzt mitmachen
Ein kongeniales Slalomduo wartet auf Sie in Schladming
Der "Krone"-Bestzeit Gewinn für alle Teilnehmer:
  • Ein "Krone"- Bestzeit Paket bestehend aus einem Meet & Greet und Hangbefahrung mit Manfred Pranger und Reinfried Herbst sowie drei Übernachtungen im DZ von 26.01.2025 – 29.01.2026 & 4 Tickets für die beiden Rennen am 27. & 28.01.2026
  • 4 Skipässe für 2 Tage für die Planai Hochwurzen Bergbahnen
  • 4 Jahresvorräte von Gösser
  • 4 ÖSV Hoodies und Stirnbänder aus der offiziellen Ski Austria Kollektion
  • 4 Paar Atomic Skier inkl. Helm mit integrierter Brille
Gewinne für alle unsere Leser:
  • 100x2 Tickets für den Riesenslalom am 27.01. 2026
  • 100x2 Tickets für den Slalom der Herren am 28.01.2026
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder

Teilnahmeschluss für den Gewinn der Bestzeit-Pakete sowie der Tickets für den alpinen Ski-Weltcup ist der 8. Dezember.

Wählen Sie jetzt Ihre Tickets oder Bestzeit-Pakete aus und gewinnen Sie mit Glück die b e s t e Zeit im Alpinen Skiweltcup!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.431 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
115.360 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
640 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf