Die BESTE Zeit beim Ski-Weltcup erleben

Mit „Kirchi“ zur Flutlicht-Show in der Flachau

Es ist zweifelsohne das spektakulärste Slalom-Rennen des Damen-Weltcups: Die Flutlicht-Show in Flachau! Bevor Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger & Co. angreifen, gehen Sie mit der dreifachen Weltmeisterin Michaela Kirchgasser zur Besichtigung auf die perfekt beleuchtete Hermann-Maier-Weltcupstrecke. Natürlich erhalten Sie als Gewinner des Bestzeit-Paketes auch noch alle weiteren Annehmlichkeiten (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies). Hier werden Sie im Haupthaus Reslwirt, eines der vier Häuser des RESL Resort im Zentrum der Flachau untergebracht- nur drei Gehminuten vom Lifteinstieg entfernt. Perfekt für einen erholsamen & aktiven Urlaub in den Bergen. Die Skipässe stellt Snow Space Flachau zu Verfügung.