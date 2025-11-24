Die BESTE Zeit beim Ski-Weltcup erleben

Ob Semmering, Altenmarkt-Zauchensee, Flachau oder Schladming – diese Destinationen zählen zu den legendärsten Austragungsorten im Ski-Weltcup. Die „Krone“ als offizieller Partner des Ski Austria Teams bringt Sie nun zu den Weltcup-Rennen an diesen Hotspots. Aber nicht nur das erwartet die „Krone“-Leser! Mit der „Krone“ erleben Sie die beste Zeit beim Ski-Weltcup mit exklusiven „Bestzeit-Paketen“.
Diese Hotspots des alpinen Rennsports sind jedes Jahr Bühne für Weltklasse-Leistungen – und die „Krone“ als offizieller Partner des Ski Austria Teams bringt Sie mitten hinein ins Renngeschehen. Doch damit nicht genug: „Krone“-Leser genießen beim Ski-Weltcup dank exklusiver „Bestzeit-Pakete“ ein Erlebnis, das weit über den gewöhnlichen Besuch hinausgeht.
In jedem dieser Bestzeit-Paket haben wir u.a. Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe zum selber Skifahren oder hochwertige Goodies offizieller Ski-Austria-Partner gepackt. Dazu zählen z.B. zwei brandneue Modelle von Atomic-Skiern (REDSTER G9 REVOSHOCK S + I 12 GW & CLOUD C12 REVOSHOCK C + M 10 GW) plus ein topmoderner Helm mit integrierter Brille von Atomic, Ski-Austria-Hoodies und -Stirnbänder sowie Jahresvorräte von Gösser.
Und als absolutes Highlight gibt es noch exklusive Rennhangbefahrungen in Begleitung von österreichischen Ski-Legenden wie Michaela Dorfmeister, Michael Walchhofer, Michaela Kirchgasser, Manfred Pranger und Reinfried Herbst. Füllen Sie einfach bis zum Teilnahmeschluss am 8. Dezember, 09:00 Uhr die jeweiligen Formulare aus und vielleicht sind Sie einer der glücklichen Gewinner der „Krone“-Bestzeit Pakete!
Das erwartet Sie als „Krone“-Abonnent beim Stopp am Semmering
Am 27. und 28. Dezember 2025 findet am Semmering der Riesentorlauf- und Slalom der Damen statt. Hier erwartet Sie exklusiv als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) im Rahmen des Bestzeit Pakete eine Hangbefahrung mit der Doppel-Olympiasiegerin Michaela „Dorfi“ Dorfmeister. Treffen Sie die ÖSV-Legende und erleben Sie mit ihr eine Streckenbesichtigung des Riesentorlauf- und Slalomhangs. Zusätzlich erhalten Sie natürlich auch noch alle Annehmlichkeiten des Bestzeit Pakets (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies).
Darüber hinaus verlosen wir 50x2 Tickets für den Damen Riesenslalom 27.12. und 50x2 Tickets den Slalom am 28.12.
Vollgas mit „Walchi“ in Altenmark Zauchensee
Am 10. und 11. Jänner geht es im Speed Doppel der Damen in Altenmarkt-Zauchensee weiter. Sie können dabei Lokalmatador Michael Walchhofer persönlich treffen und mit dem Abfahrts-Weltmeister eine Streckenbesichtigung erleben. Zusätzlich erhalten Sie natürlich auch noch alle Annehmlichkeiten des Bestzeit Pakets in der Ferienwelt Kesselgrub. (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies).
Hier werden Sie in der Ferienwelt Kesselgrub inmitten der Salzburger Sportwelt Altenmarkt-Zauchensee untergebracht. Das 4-Sterne-Kinderhotel verbindet österreichische Gastfreundschaft mit erstklassigem Komfort und liebevoller Familienbetreuung. Die direkte Lage im Skigebiet Ski amadé lädt zu Spaß auf der Piste ein und kulinarisch verwöhnt sie die All-Inclusive-Genusspension mit regionalen Spezialitäten, einem Kinderbuffet sowie Baby-Schlemmerauswahl. Die Skipässe stellt die Bergbahn des Skiparadies Zauchensee-Flachauwinkl zur Verfügung.
Neben dem Bestzeit-Paket verlosen wir auch 50x2 Eintrittskarten für die Abfahrt am 10.01. und 50x2 Tickets für den Super-G am 11.01.
Mit „Kirchi“ zur Flutlicht-Show in der Flachau
Es ist zweifelsohne das spektakulärste Slalom-Rennen des Damen-Weltcups: Die Flutlicht-Show in Flachau! Bevor Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger & Co. angreifen, gehen Sie mit der dreifachen Weltmeisterin Michaela Kirchgasser zur Besichtigung auf die perfekt beleuchtete Hermann-Maier-Weltcupstrecke. Natürlich erhalten Sie als Gewinner des Bestzeit-Paketes auch noch alle weiteren Annehmlichkeiten (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies). Hier werden Sie im Haupthaus Reslwirt, eines der vier Häuser des RESL Resort im Zentrum der Flachau untergebracht- nur drei Gehminuten vom Lifteinstieg entfernt. Perfekt für einen erholsamen & aktiven Urlaub in den Bergen. Die Skipässe stellt Snow Space Flachau zu Verfügung.
Zusätzlich zum Bestzeit-Paket in der Flachau verlosen wir 100x2 Tickets für das Nachtrennen am 13. Jänner 2026.
Ein kongeniales Slalomduo wartet auf Sie in Schladming
Sie feierten beide in ihren erfolgreichen Karrieren Siege beim legendären Nightrace in Schladming. Auch heute sind sie als kongeniale Bewegungs- und Motivationscoaches immer noch gemeinsam unterwegs: Reinfried Herbst (Sieger 2009 und 2010) und Manfred Pranger (Sieger 2005). Schmeißen Sie sich mit ihren drei Begleitern und dem illustren Star-Duo selbst auf die Planai-Piste und erleben Sie die Tücken der Strecke und zudem garantiert auch jede Menge lustige Schmankerl. Natürlich erhalten Sie natürlich auch noch alle Annehmlichkeiten des Bestzeit Pakets (Übernachtungen, Tickets, Tagesskipässe, Ski-Ausrüstung von Atomic, Jahresvorrat von Gösser und Ski-Austria Goodies).
Zusätzlich verlosen wir auch noch insgesamt 100x2 Tickets für den Riesentorlauf am 27. Jänner und den Slalom der Herren am 28. Jänner.
Teilnahmeschluss für den Gewinn der Bestzeit-Pakete sowie der Tickets für den alpinen Ski-Weltcup ist der 8. Dezember.
Wählen Sie jetzt Ihre Tickets oder Bestzeit-Pakete aus und gewinnen Sie mit Glück die b e s t e Zeit im Alpinen Skiweltcup!
