So spricht man Kate an und wer knicksen muss

Tagelang nannte der Sender sie während der Berichterstattung zum „Armistice Day“ (Gedenktag) immer wieder „Kate Middleton“. Ein absolutes No-Go! Fans liefen Sturm, das Telefon im Sender stand nicht still. Jetzt gab die BBC klein bei und entschuldigte sich offiziell: „Wir haben sie fälschlicherweise Kate Middleton genannt ... das war ein Fehler.“