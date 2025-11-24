Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach BBC-Peinlichkeit

So spricht man Kate an und wer knicksen muss

Royals
24.11.2025 17:00
Die BBC hat sich bei Prinzessin Kate für das Titel-Chaos entschuldigt – wir erklären, wie die ...
Die BBC hat sich bei Prinzessin Kate für das Titel-Chaos entschuldigt – wir erklären, wie die Ehefrau des britischen Thronfolgers anzusprechen ist.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Königlicher Fauxpas der Extraklasse! Die ehrwürdige BBC muss zu Kreuze kriechen. Der Grund? Eine Respektlosigkeit gegenüber unserer Lieblings-Prinzessin Catherine (43)!

0 Kommentare

Tagelang nannte der Sender sie während der Berichterstattung zum „Armistice Day“ (Gedenktag) immer wieder „Kate Middleton“. Ein absolutes No-Go! Fans liefen Sturm, das Telefon im Sender stand nicht still. Jetzt gab die BBC klein bei und entschuldigte sich offiziell: „Wir haben sie fälschlicherweise Kate Middleton genannt ... das war ein Fehler.“

Schluss mit dem Namens-Salat! Krone.at erklärt, wie Sie die Prinzessin wirklich nennen müssen, wer vor ihr in den Staub muss und wie das Drama um Meghan und den Knicks wirklich aussieht.

Ausländischen Staatsgästen – hier US-Präsident Donald Trump – steht es frei, ob sie sich vor der ...
Ausländischen Staatsgästen – hier US-Präsident Donald Trump – steht es frei, ob sie sich vor der Königsfamilie verbeugen oder ihnen zum Beispiel die Hand geben.(Bild: AFP/YUI MOK)

SO SPRECHEN SIE SIE RICHTIG AN (Sonst wird’s peinlich!)
Vergessen Sie „Kate“. Vergessen Sie „Middleton“. Das ist Geschichte!

Der korrekte Titel: Seit dem Tod der Queen und dem Aufstieg von Charles ist sie Her Royal Highness The Princess of Wales (Ihre Königliche Hoheit, die Fürstin von Wales).

Die Anrede: Beim ersten Treffen sagen Sie: „Your Royal Highness“. Danach im Gespräch einfach „Ma’am“ (ausgesprochen wie „Jam“, also Marmelade, und nicht wie „Farm“).

Prinz William und Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in ...
Prinz William und Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London(Bild: AFP/JONATHAN BUCKMASTER)

Sie hat noch mehr Titel im Gepäck! In Schottland ist sie die Duchess of Rothesay (Herzogin von Rothesay). Außerdem ist sie Herzogin von Cornwall, Herzogin von Cambridge, Gräfin von Chester, Gräfin von Strathearn und Baroness Carrickfergus. Uff!

WICHTIG: Niemals einfach „Kate“ rufen. Das darf nur Prinz William (und vielleicht Papa Charles).

KNICKS-ALARM: Wer muss vor Kate in die Knie?
Hier regiert das knallharte Protokoll (Order of Precedence), wobei dieses innerhalb der Königsfamilie streng eingehalten wird. Allen anderen – um Beispiel ausländischen Gästen – steht es frei, welche Höflichkeit sie zeigen wollen. 

Prinzessin Kate während des Kriegsgendenkens – die BBC nannte sie bei der Berichterstattung mit ...
Prinzessin Kate während des Kriegsgendenkens – die BBC nannte sie bei der Berichterstattung mit ihrem Mädchen-Namen. Ein absolutes No-Go!(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)

Ansonsten gilt: Wir Normalsterblichen? Wir verbeugen uns (Männer, kurzer Nicker mit dem Kopf) oder machen einen Knicks (Damen, ein Bein leicht hinter das andere, Knie beugen). Immer!

Der Adel: Jeder, der im Rang unter ihr steht, muss knicksen. Da ihr Mann der direkte Thronfolger ist, steht Kate ganz weit oben in der Nahrungskette.

DIE MEGHAN-FRAGE: Muss die Ex-Herzogin knicksen?
Das ist der Zündstoff, aus dem Royal-Dramen gemacht sind!

Die Antwort ist: Theoretisch ja!

Der Grund: Kate ist die Frau des zukünftigen Königs (Prince of Wales). Meghan ist „nur“ die Frau des jüngeren Sohnes (Duke of Sussex). In der royalen Hackordnung sticht die Frau des Thronfolgers die Frau des „Ersatzmannes“ (Spare).

Ganz nach royalem Protokoll muss Meghan -hier 2017 in Sandringham- mittlerweile vor ihrer ...
Ganz nach royalem Protokoll muss Meghan -hier 2017 in Sandringham- mittlerweile vor ihrer ranghöheren Schwägerin Prinzessin Catherine knicksen.(Bild: Viennareport)

Der Haken: Royal Highnesses (Königliche Hoheiten) knicksen normalerweise nicht voreinander, wenn sie sich privat treffen. Aber bei offiziellen Anlässen hat Kate klar den Vorrang. Würde Meghan heute nach London kommen und Kate offiziell begrüßen, müsste sie laut Protokoll den Knicks andeuten.

Blut-Prinzessinnen: Jetzt wird es irre! Wenn Kate ohne William unterwegs ist, rutscht sie im Rang theoretisch hinter die „Blut-Prinzessinnen“ (Beatrice, Eugenie), weil diese als Prinzessinnen geboren wurden. Ist William dabei, zieht er sie hoch, und alle müssen vor ihr knicksen. Ein Protokoll-Albtraum!

Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen in der Rangordnung hinter Prinz William und Prinzessin ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen in der Rangordnung hinter Prinz William und Prinzessin Kate(Bild: AP/Martin Meissner)

VOR WEM MUSS KATE SELBST EINEN HOFKNICKS MACHEN?
Auch eine künftige Königin muss das Knie beugen. Kate knickst vor:

1. König Charles III. (Der Boss)

2. Königin Camilla (Die Frau vom Boss – ja, auch vor der Stief-Schwiegermutter wird geknickst!)

3. Ausländischen Monarchen: Wenn der König von Spanien oder die Königin von Dänemark zu Besuch sind, macht Kate den Hofknicks.

Prinzessin Kate – hier im März beim Commonwealth Day Service of Celebration in der Westminster ...
Prinzessin Kate – hier im März beim Commonwealth Day Service of Celebration in der Westminster Abbey – ist berühmt für ihren perfekten Hofknicks vor König Charles.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

NAMENS-WIRRWARR: Wie heißt sie denn nun wirklich?
Seit der Hochzeit 2011 ist der Nachname „Middleton“ offiziell weg.

Der Nachname: Royals benutzen eigentlich keinen Nachnamen. Sie sind einfach „The Princess of Wales“.

Wenn es sein muss: Braucht sie doch mal einen für Papiere (oder früher die Kinder für die Schule), greift die Familie auf „Wales“ zurück.

Prinz George ist in der Schule George Wales, William hieß beim Militär William Wales.

Der „Bürgerliche“ Notnagel: Sollte alles andere versagen, lautet der offizielle Nachname der Dynastie (für alle ohne HRH-Titel): Mountbatten-Windsor. Aber Kate unterschreibt meistens einfach mit „Catherine“.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Kate stellte ihr Stilgefühl bei einem Business-Termin erneut unter Beweis.
Royaler Power-Look
Prinzessin Kate strahlt selbst in Business-Grau
19.11.2025
Royale Weihnachtsnacht
Prinzessin Kate feiert mit diesen Hollywood-Stars!
13.11.2025
Besondere Geste
Prinzessin Kate sorgt bei Solotermin für Gänsehaut
11.11.2025

Dazu noch eine interessante Anekdote: als Charles jetzt seinen Skandal-Bruder Andrew zum Bürgerlichen degradiert hat, gab das Königshaus den Nachnamen Mountbatten Windsor OHNE Bindestrich bekannt. Mittlerweile wurde das aber korrigiert und auch er darf den Familiennamen nun mit Bindestrich nützen. 

Fazit: Die BBC hat gelernt – wer „Middleton“ sagt, kriegt Ärger mit den Royal-Fans. Lang lebe die Princess of Wales!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.431 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
115.360 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
640 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Royals
Nach BBC-Peinlichkeit
So spricht man Kate an und wer knicksen muss
Scharfsinniges Zitat
Das sagte Queen Elizabeth über George & Charlotte
Autsch!
Das hielt Prinz Philip von Harrys Verlobter Meghan
Sie hilft, wo sie kann
Sussexes führen dank reicher Gönnerin Jetset-Leben
Interview mit Oprah?
Fergie will aus Skandal jetzt Profit schlagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf