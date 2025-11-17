MAGA-„Verräterin“ Greene bereut toxische Politik

„Ich möchte demütig sagen: Es tut mir leid, dass ich an der toxischen Politik teilgenommen habe. Das ist sehr schlecht für unser Land“, erklärte Greene am Sonntag in einem Interview mit CNN-Moderatorin Dana Bash. Die Abgeordnete räumte ein, dass sie erst jetzt über die Gefahren aggressiver Rhetorik spreche, nachdem sie selbst zur Zielscheibe geworden sei. „Ich denke, das ist faire Kritik“, gab Greene zu.