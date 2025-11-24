Real Madrid will offenbar 4,5 Mrd. Euro einklagen

Keine Lösung trotz monatelanger Verhandlungen

A22 teilte nun mit, „eine Kompensation für die Schäden zu fordern, die durch das anhaltende rechtswidrige Verhalten der UEFA entstanden sind“. Verhandlungen über Kompromisse und eine Kooperation mit der UEFA in den vergangenen Monaten seien ohne Ergebnis geblieben. Es werde ein Streitbeilegungsverfahren (MASC) in Madrid eingeleitet, das laut spanischem Recht vor einer Klage kommen müsse. Die UEFA äußerte sich zunächst nicht zu den neuesten Entwicklungen in der Causa. Um welche Schadenersatzsumme es bei A22 geht, das präzisierte die Firma um den deutschen Geschäftsführer Bernd Reichart nicht.