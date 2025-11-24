ÖFB-Erfolgscoach jubelt: „Es ist unbeschreiblich!“

„Unfassbare Mentalität“

Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Italiener war einmal mehr die „unfassbare Mentalität“, schwärmte Stadler. Vor allem mit dem Auftritt im zweiten Durchgang war der Teamchef richtig zufrieden: „Wir sind topfit und können immer zulegen!“ Das wollen unsere U17-Burschen nun auch im Endspiel eindrucksvoll unter Beweis stellen …