Erstmals im WM-Finale

ÖFB-Erfolgscoach jubelt: „Es ist unbeschreiblich!“

Fußball International
24.11.2025 16:53
Der Mann hinter dem Erfolg: Hermann Stadler (Mitte)
Der Mann hinter dem Erfolg: Hermann Stadler (Mitte)(Bild: GEPA)

„Mir fehlen die Worte“, konnte es U17-Erfolgscoach Hermann Stadler nach dem Schlusspfiff am Montag kaum fassen. Mit dem sensationellen 2:0-Sieg gegen Italien stürmten seine Schützlinge ins WM-Finale.

„Es ist unbeschreiblich, wie diese Jungs diese WM spielen“, strahlte Stadler im ORF-Interview. „Ganz großes Kompliment an alle. Gratulation an alle, die diese Burschen ausgebildet haben.“

Es war ein historischer Triumph! „Österreich steht in einem WM-Finale, das ist einmalig“, posaunte Stadler. Zuvor war in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. Die Österreicher sind zudem das einzige Team, das alle Partien im Laufe des Turniers gewinnen konnte.

„Unfassbare Mentalität“
Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Italiener war einmal mehr die „unfassbare Mentalität“, schwärmte Stadler. Vor allem mit dem Auftritt im zweiten Durchgang war der Teamchef richtig zufrieden: „Wir sind topfit und können immer zulegen!“ Das wollen unsere U17-Burschen nun auch im Endspiel eindrucksvoll unter Beweis stellen …

