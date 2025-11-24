Sudans Machthaber lehnt US-Friedensplan ab

Der Entwurf sei „das schlimmste Papier, das je vorgelegt wurde“, meinte Machthaber und General Abdel Fattah al-Burhan gar. „Wir sind keine Befürworter des Krieges und wir lehnen den Frieden nicht ab, aber niemand kann uns bedrohen oder uns Bedingungen vorschreiben“, meinte er weiter. Ein Waffenstillstand sei nur denkbar, wenn die RSF aus allen Städten abziehe, die sie seit Mai 2023 eingenommen habe. Die Armee sei bestrebt, alle Gebiete in den Regionen Darfur und Kordofan zurückzuerobern und die Miliz des Landes zu verweisen.