„Arbeitsverweigerung“: Felix Neureuther knallhart

„Das ist schon fast Arbeitsverweigerung“, hat Felix Neureuther nach Melanie Meillards Ausfall in Gurgl nicht gerade mit Kritik gespart. Dass die Schweizerin kaum versucht hatte, ihren Lauf nach dem Patzer im ersten Durchgang zu retten, kann der ARD-Experte nicht nachvollziehen.
Meillard war im Slalom von Gurgl an einem Übergang am Tor vorbeigefahren, große Rettungsaktionen blieben jedoch aus. Zum Unverständnis von Neureuther, der im TV schimpfte: „Was macht sie denn da? Du kannst doch nicht so aus einem Lauf rausfahren.“ Die 27-Jährige hätte zumindest versuchen müssen, im Rennen zu bleiben, so der 14-fache Weltcupsieger weiter. „Das ist ein Weltcup-Rennen ...“
Bereits in Levi war Meillard mit Rang 22 hinter den Erwartungen geblieben, nach dem Nuller in Gurgl steht die Technik-Spezialisten nun weiterhin mit nur neun Punkten da. Die nächste Chance, die Kurve nach oben zu biegen, bietet sich Meillard kommendes Wochenende mit den beiden Technik-Rennen in Coppe Mountain.
