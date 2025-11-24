„Arbeitsverweigerung“: Felix Neureuther knallhart

Meillard war im Slalom von Gurgl an einem Übergang am Tor vorbeigefahren, große Rettungsaktionen blieben jedoch aus. Zum Unverständnis von Neureuther, der im TV schimpfte: „Was macht sie denn da? Du kannst doch nicht so aus einem Lauf rausfahren.“ Die 27-Jährige hätte zumindest versuchen müssen, im Rennen zu bleiben, so der 14-fache Weltcupsieger weiter. „Das ist ein Weltcup-Rennen ...“