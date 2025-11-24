Zwei Erpressungs-Wellen schwappen über Österreich

Wie oft Geld floss, ist unklar

Es sind Daten über Zahlungen, Mitarbeiter, Steuerbescheide und Klienten, die die Erpresser laut eigenen Angaben erbeutet haben. Offenbar, indem man eine Sicherheitsfirma knackte, unter deren Kunden diverse Anwaltskanzleien sind. Eine Grazer Juristin bestätigte der „Krone“ das Schreiben, das man jedoch nicht geöffnet hat, Geld wurde auch keines überwiesen. Nicht alle Firmen halten sich daran – oft fließt tatsächlich Geld in Richtung Kriminelle.