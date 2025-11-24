Plötzlich fehlten Liftkarten um 31.000 Euro

„System war leicht auszunützen“

Und das mit dem Zusammenlegen war die Krux an der Sache. Denn wenn Skifahrer Reststunden von einer Liftkarte auf eine neue übertrugen, musste die alte an der Kassa (eigentlich) gelöscht werden. Ob die Karte aber wirklich vernichtet oder möglicherweise doch illegal weitergegeben wurde, fiel im Buchungssystem nicht weiter auf, denn es gab keine Belege. „Super System“, so Richterin Kornelia Philipp trocken. „Deswegen konnte man es ja so leicht ausnützen“, wirft der Anwalt der Skiliftbetreiber ein.