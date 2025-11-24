Handelsverband warnt vor „Scheinrabatten“

Händler mit Betriebsstätte in Österreich müssten sich an ein „sehr komplexes“ Gesetz halten, sagte Will bei einem Pressegespräch am Montag. Mit der Novelle des Preisauszeichnungsgesetzes (PrAG) im Sommer 2022 wurde eine EU-Richtlinie umgesetzt. Seitdem müssen Händler laut Paragraf 9a des PrAG bei Preisermäßigungen den „vorherigen niedrigsten Preis“ angeben, der zumindest einmal innerhalb von 30 Tagen vor Ankündigung der Preisermäßigung im selben Vertriebskanal verlangt wurde.