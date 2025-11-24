Diagnose da! Rapids Befürchtung hat sich bestätigt

Serge-Philippe Raux-Yao hat am Sonntag bei der 1:2-Niederlage von Rapid gegen den GAK zum Abschluss der 14. Bundesliga-Runde eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten. Die befürchtete Diagnose bestätigte sich am Montag bei einer MR-Untersuchung.
Der französische Innenverteidiger fällt mehrere Wochen aus, das Fußball-Jahr 2025 ist für ihn vorzeitig zu Ende. Läuft die Heilung nach Plan, wird der 26-Jährige zum Auftakt der Frühjahrsvorbereitung wieder einsatzfähig sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.