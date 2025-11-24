Oh Gott! Aus dieser Kirche wird eine Kletterhalle

Kooperation von Kirche und Freizeitsport

„Es hat sich eine Kooperation von Kirche und Freizeitsport ergeben, die vor einigen Jahren noch unvorstellbar war“, ist sich Innsbrucks Bischof Hermann Glettler der Besonderheit des Projekts bewusst. Doch der Bischof ist davon überzeugt, dass es „Beispiel dafür sein kann, wie Kirche in Zeiten des Wandels nicht nur gezwungenermaßen neue Wege beschreiten muss, sondern auch ein Signal der Gastfreundschaft für jene Menschen gibt, die sonst kaum mehr Berührungspunkte mit der Kirche hätten“.