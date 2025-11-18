Wie rechte Influencer Spaniens Jugend beeinflussen

„Die Kids sind verwundert, dass vor 50 Jahren heutige Grundrechte wie die freie Meinungsäußerung noch mit Gefängnis bestraft werden konnte. Und gerade deshalb ist unsere Aufklärungsarbeit in den Schulen so wichtig, denn die Jugendlichen von heute wissen kaum noch etwas über die Franco-Diktatur“, gibt Isabel Alonso Dávila zu verstehen. Schlimmer noch: „Die meisten jungen Menschen interessiert die jüngste Vergangenheit gar nicht oder sie informieren sich über TikTok, YouTube und Instagram darüber“, so die ehemalige Geschichtslehrerin und heutige Aktivistin für Menschenrechte.