Verkehrsunfall in Osttirol forderte fünf Verletzte

Zu dem Unfall kam es gegen 7.10 Uhr auf der Drautalstraße. Dort fuhr ein 61-jähriger Rumäne mit zwei rumänische Mitfahrerinnen (58 und 69) an Bord in Richtung Lienz, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenspur geriet und mit einem entgegenkommenden Kastenwagen kollidierte.