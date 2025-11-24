Verkehrsunfall in Osttirol forderte fünf Verletzte

Ein schwerer Unfall ereignete sich Montagfrüh im Osttiroler Dölsach, als ein Pkw und ein Transporter miteinander kollidierten. Alle insgesamt fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden dabei verletzt, eine 69-jährige Frau sogar schwer.
Zu dem Unfall kam es gegen 7.10 Uhr auf der Drautalstraße. Dort fuhr ein 61-jähriger Rumäne mit zwei rumänische Mitfahrerinnen (58 und 69) an Bord in Richtung Lienz, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenspur geriet und mit einem entgegenkommenden Kastenwagen kollidierte.
69-Jährige schwer verletzt
Der Transporter samt Anhänger touchierte die Leitschiene und kippte in den Straßengraben. Der 26-jährige einheimische Lenker, sein Beifahrer (37) sowie der Fahrer des Pkw und dessen 58-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, die 69-jährige Rumänin, die am Rücksitz gesessen hatte, erlitt schwere Verletzungen.
Die Rettung brachte alle fünf ins Krankenhaus Lienz, die 69-Jährige wurde in der Folge jedoch ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt überstellt.
