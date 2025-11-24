Musks Supercomputer verpestet Stadt in den USA

KI-Kraftwerk verpestet bereits belastete Stadt

Boxtown ist schon lange von hohen Krebsraten betroffen. Außerdem leiden viele Menschen unter Asthma oder Allergien. Bereits 2013 wies eine Studie auf die alarmierenden Zahlen hin, die um 400 Prozent über dem landesweiten Durchschnitt liegt. Wissenschaftler sehen die Siedlung als „extrem gefährdet“. Die gesundheitlichen Risiken würden durch xAI noch verstärkt. Denn besonders der Feinstaub, den das Kraftwerk ausstößt, verpestet die Luft und kann die Anwohner krank machen.