Burgenländerin verzweifelt: OP zweimal gestrichen

Nach zwei Absagen noch immer kein neuer OP-Termin

Der Eingriff wurde um 14 Tage verschoben. Wieder hoffen, wieder warten, hieß es für die 59-Jährige. Doch auch der zweite Termin sollte nicht wie geplant stattfinden. Am 20. November wurde die für den nächsten Tag geplante Operation erneut kurzfristig abgesagt. „Ich hatte es schon im Bauchgefühl“, erzählt Binder. „Aber wenn man den Anruf bekommt, ist es schon ein Schock.“ Seitdem wartet sie auf eine neue Information aus der Klinik.