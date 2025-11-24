Vorteilswelt
Wirbelsäulen-Schmerzen

Burgenländerin verzweifelt: OP zweimal gestrichen

Burgenland
24.11.2025 17:00
Gabriele Binder, gezeichnet von Schmerzen, wartet auf den dringend benötigten Eingriff. In der ...
Gabriele Binder, gezeichnet von Schmerzen, wartet auf den dringend benötigten Eingriff. In der Klinik Oberwart wurde ihre OP bereits zweimal abgesagt.

Seit Monaten hofft die Südburgenländerin Gabriele Binder (59), dass eine Operation ihre Schmerzen an der Wirbelsäule lindern würde. Zweimal wurde der Termin bereits kurzfristig abgesagt.

Seit Monaten hofft Gabriele Binder aus Oberwart auf eine Operation, die ihre massiven Beschwerden an der Halswirbelsäule lindern soll. Zweimal wurde ihr OP-Termin in der Klinik Oberwart kurzfristig verschoben. Für die 59-Jährige ist die anhaltende Ungewissheit schwer auszuhalten, einen neuen Termin hat sie bis heute nicht erhalten. „Mir schlafen ständig die Hände ein, ich kann nur halb sitzend schlafen“, sagt Binder.

Seit Monaten von Arzt zu Arzt gelaufen
Monatelang war sie von Arzt zu Arzt unterwegs, ehe sie in der neu geschaffenen Abteilung für Minimalinvasive Neurochirurgie Oberwart gelandet ist. „Das Erstgespräch war gut. Ich hatte das Gefühl, dass mir tatsächlich jemand helfen kann.“ Auf das gute Gefühl folgte aber die Ernüchterung. Für den 7. November war die stationäre Aufnahme geplant, am 10. November hätte die Operation stattfinden sollen. Einen Tag vorher kam die Absage – angeblich wegen eines Notfalls, teilte man Frau Binder mit.

Ich sitze seit Wochen mit gepackter Tasche in der Küche. Ich bin jederzeit bereit.

Gabriele Binder (59) aus Oberwart

Nach zwei Absagen noch immer kein neuer OP-Termin
Der Eingriff wurde um 14 Tage verschoben. Wieder hoffen, wieder warten, hieß es für die 59-Jährige. Doch auch der zweite Termin sollte nicht wie geplant stattfinden. Am 20. November wurde die für den nächsten Tag geplante Operation erneut kurzfristig abgesagt. „Ich hatte es schon im Bauchgefühl“, erzählt Binder. „Aber wenn man den Anruf bekommt, ist es schon ein Schock.“ Seitdem wartet sie auf eine neue Information aus der Klinik.

Bereits die dritte Operation an der Wirbelsäule
Für die 59-Jährige wäre es bereits die dritte Operation an der Wirbelsäule. Vorerkrankungen wie Asthma und COPD belasten sie zusätzlich. „Ich kann keine fünf Minuten auf dem Bauch liegen, ohne nach Luft zu ringen“, schildert sie. Die wiederholten Terminabsagen setzen ihr psychisch stark zu. Auch körperlich kämpft sie.

„Ich habe viel Gewicht zugenommen, muss starke Schlafmittel nehmen, bin in Psychotherapie“, sagt sie. Nach der zweiten Absage sei sie von der Klinik gefragt worden, wie flexibel sie sei. „Ich sitze seit Wochen mit gepackter Tasche in der Küche. Ich bin jederzeit bereit.“

Verunsicherung durch Gastpatienten-Debatte
Die aktuelle Diskussion über Gastpatienten verunsichert Binder zusätzlich. Das Burgenland habe die neurochirurgische Abteilung genau darum geschaffen, damit Betroffene im eigenen Bundesland besser versorgt werden. „Genau darauf habe ich mich verlassen.“ Die Vorstellung, für die OP jetzt in ein anderes Bundesland ausweichen zu müssen, macht ihr Angst. „Ich fürchte, dass man dort sagt: Gehen Sie dorthin, wo Sie hergekommen sind.“

Die Gesundheit Burgenland erklärt auf Nachfrage der „Krone“: „Die Verschiebung der Operationstermine war aufgrund unvorhersehbarer medizinischer Akutfälle notwendig. Die im September eröffnete Abteilung wird sehr gut angenommen und ist stark frequentiert.“

Gesundheit Burgenland: Notfälle müssen Priorität haben
Weiter heißt es: „Notfälle müssen Priorität haben, insbesondere bei lebensbedrohlichen Erkrankungen. Die Abteilung befindet sich im Aufbau. Wir arbeiten daran, geplante Eingriffe so rasch wie möglich nachzuholen.“

Carina Fenz
