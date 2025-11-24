Feilschen um Abschluss bei Handels-KV geht weiter

Handels-KV musste wegen Inflation aufgeschnürt werden

Man habe aus den Betriebsversammlungen den Auftrag bekommen, „einen fairen und nachhaltigen KV-Abschluss“ zu erreichen, sagte der gewerkschaftliche Chefverhandler Ferrari. Aufgrund der hohen Inflation musste der eigentlich für zwei Jahre abgeschlossene Handelskollektivvertrag neu aufgeschnürt werden. Die Sozialpartner hatten im Vorjahr vereinbart, dass bei einer Inflationsrate von 3 Prozent oder mehr im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 die KV-Erhöhung für 2026 neu verhandelt werden muss.