Haftstrafe für Brandanschlag auf Ikea-Möbelhaus

Das Gericht sah nun als erwiesen an, dass der damals noch minderjährige Mann im Mai 2024 den Anschlag verübt hat und befand ihn der Vorbereitung und Ausübung terroristischer Handlungen für schuldig. Auch wurde ihm der illegale Besitz von Sprengstoff und der Erwerb von Spezialkenntnissen für terroristische Zwecken zur Last gelegt, wie litauische Medien unter Berufung auf die zuständige Richterin meldeten.