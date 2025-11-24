Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vier Jahre nach Verbot

Krypto-Schürfer feiern stilles Comeback in China

Digital
24.11.2025 14:10
Beim sogenannten Mining oder Schürfen stellen Nutzer Rechenkapazitäten für die Verschlüsselung ...
Beim sogenannten Mining oder Schürfen stellen Nutzer Rechenkapazitäten für die Verschlüsselung und Echtheitsprüfung von Transaktionen zur Verfügung. Sie werden dafür in der jeweiligen Kryptowährung entlohnt.(Bild: ©Paradorn - stock.adobe.com)

Vier Jahre nach dem offiziellen Verbot kehren immer mehr Kryptowährungsschürfer nach China zurück. Begünstigt durch die Rekordjagd von Bitcoin, Ethereum und Co sowie billigen Strom ist die Volksrepublik aktuell die weltweite Nummer drei in diesem Markt.

0 Kommentare

„Bitcoin-Mining ist in China offiziell nach wie vor verboten“, sagt Julio Moreno, Chefanalyst des Research-Hauses CryptoQuant. „Dennoch gibt es weiterhin erhebliche Kapazitäten, die genutzt werden.“ Dem Branchendienst Hashrate Index zufolge wurden zuletzt 14 Prozent aller Cyber-Münzen dort geschürft.

Beim sogenannten Mining oder Schürfen stellen Nutzer Rechenkapazitäten für die Verschlüsselung und Echtheitsprüfung von Transaktionen zur Verfügung. Sie werden dafür in der jeweiligen Kryptowährung entlohnt. Da für das Mining Hochleistungsrechner benötigt werden, ist der Zugang zu günstigem Strom ein wichtiger Standortfaktor.

Strom und Rechenkapazitäten im Überfluss
In der chinesischen Provinz Xinjiang sei Energie im Überfluss vorhanden, erläutert ein lokaler Schürfer. Da sie nicht in andere Regionen transferiert werden könne, werde sie vor Ort zur Verifizierung von Kryptowährungstransaktionen genutzt. In Xinjiang befänden sich zahlreiche Mining-Projekte im Bau. Einem anderen Brancheninsider zufolge wollten einige Lokalregierungen mithilfe von Mining ihre überdimensionierten örtlichen Rechenzentren auslasten. Die chinesischen Behörden waren für eine Stellungnahme zu diesem Thema nicht zu erreichen.

Lesen Sie auch:
Regierung macht Druck
Krypto-Schürfer stellen Geschäfte in China ein
24.05.2021
Hotspot Nordchina
Bitcoin-Minen: Digitales Geld aus dreckiger Kohle
06.10.2017

  Die wieder zunehmende Bedeutung des chinesischen Marktes spiegelt sich auch in den Zahlen von Canaan wider. Das Unternehmen ist der weltweit zweitgrößte Anbieter von Spezialrechnern für Krypto-Mining. Einer Pflichtmitteilung zufolge machte es im vergangenen Jahr rund 30 Prozent seines Umsatzes mit chinesischen Kunden. Laut einem Insider lag der Anteil im zweiten Quartal 2025 bei mehr als 50 Prozent. Zu den genauen Zahlen wollte sich Canaan nicht äußern. Die in Singapur beheimatete Firma weist darauf hin, dass der Verkauf von Mining-Servern in der Volksrepublik nicht illegal ist.

Veränderter Blick auf Bitcoin und Co
Bis 2021 war China der Weltmarktführer im Krypto-Mining. Dann verbot die Regierung in Peking den Handel mit und das Schürfen von Cyber-Devisen. Sie begründete dies mit Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems und ihre Klimaschutzziele. Die Behörden sahen Bitcoin zudem als Mittel für Kapitalflucht. Viele Schürfer verlagerten ihr Geschäft daraufhin ins Ausland, unter anderem nach Nordamerika und Zentralasien.

  Dem Siegeszug von Internet-Währungen tat dies keinen Abbruch. Seit dem China-Verbot hat sich der Kurs von Bitcoin zeitweise nahezu vervierfacht. Im Oktober markierte er mit rund 126.000 Dollar (rund 109.000 Euro) ein Rekordhoch. Die Abkehr von der bisherigen harten Haltung der chinesischen Behörden sei daher keine Überraschung, sagt Patrick Gruhn, der Chef von Perpetuals.com. Sein Unternehmen bietet Infrastruktur für den Handel mit Kryptowährungen an. Bei entsprechend starken wirtschaftlichen Anreizen sei die chinesische Politik flexibel, fügt Gruhn hinzu.

So trat im Sommer in Hongkong ein Gesetz zur Regulierung sogenannter Stablecoins in Kraft. Es gilt als Konkurrenzmodell zu einem entsprechenden US-Regelwerk. Der Kurs von Stablecoins ist an einen Basiswert wie den US-Dollar oder Gold gebunden. Insidern zufolge erwägt die Regierung in Peking die Genehmigung eines an den Yuan gebundenen Stablecoins. Damit solle die weltweite Akzeptanz der chinesischen Währung gefördert werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Der Agile One soll sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen ...
Agile One
Humanoider Roboter aus Bayern geht 2026 in Serie
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Das deutsche Start-up Helsing ist auf den militärischen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ...
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.145 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
599 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Rabattschlacht
Black Friday: Acht Tipps für die Schnäppchenjagd
Black Friday
Handelsverband warnt vor „Scheinrabatten“
Vier Jahre nach Verbot
Krypto-Schürfer feiern stilles Comeback in China
„Energievampir“
Musks Supercomputer verpestet Stadt in den USA
Wegen Helmpflicht
Florenz verbannt Miet-E-Scooter ab kommendem Jahr

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf