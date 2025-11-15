„Wir Unternehmer müssen mehr ins Tun kommen“

Vergangenes Jahr erzielte Schwingshandl automation technology einen Umsatz von 45 Millionen Euro, auch heuer wird ein Wachstum von zehn bis 15 Prozent erwartet. Fast so rasant wie das 2003 gegründete Intralogistikunternehmen aus Holzhausen entwickelt sich auch das von Gründer Thomas Schwingshandl unterstützte Rad-Team. Die „Krone“ sprach mit dem 61-Jährigen über Sportsponsoring, seine Ideen und über das Amt des Radsport-Präsidenten.