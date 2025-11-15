„Wir Unternehmer müssen mehr ins Tun kommen“

Firmengründer Thomas Schwingshandl aus Pasching hat mit dem „hauseigenem“ Rad-Team ganz große Ziele und investiert mit Blick in die Zukunft. 2026 wird man erstmals als Conti-Team fahren. Aber auch als erfolgreicher Unternehmer geht der 61-Jährige ungewohnte Wege.
Vergangenes Jahr erzielte Schwingshandl automation technology einen Umsatz von 45 Millionen Euro, auch heuer wird ein Wachstum von zehn bis 15 Prozent erwartet. Fast so rasant wie das 2003 gegründete Intralogistikunternehmen aus Holzhausen entwickelt sich auch das von Gründer Thomas Schwingshandl unterstützte Rad-Team. Die „Krone“ sprach mit dem 61-Jährigen über Sportsponsoring, seine Ideen und über das Amt des Radsport-Präsidenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.