Wenn einer eine Reise tut …

„Das Land der Griechen mit der Seele suchend ...“ – so lässt Goethe seine Iphigenie auf dem entfernten Tauris klagen. Tauris soll die heutige Krim sein, was allerdings philologisch umstritten ist. Sei’s drum: Die heutige Iphigenie heißt vermutlich Jewgenia oder so und sucht Griechenland weiterhin rein seelisch, weil sie für das reale Griechenland bekanntlich kein Visum kriegt. Wir haben es besser, brauchen kein Visum und suchen das Land der Griechen nicht nur, sondern suchen es auch auf, aber nicht mit der Seele, sondern mit einem Airbus 320-200 vom Schwabenland aus. Und dabei sind wir nicht allein, denn knapp zweihundert andere Menschen tragen dieselbe Griechensehnsucht in sich. Oder vielleicht doch eher die nach Strand, Hitze, Souvlaki. Oder Remmidemmi.