Pendlerpauschale: Vorarlberger erhalten weniger

Soziale Schieflage bei der Förderung

Generell, so Schwendinger, weise die Förderung eine massive soziale Schieflage auf. Ursprünglich für Menschen mit niedrigem Einkommen und langen Arbeitswegen gedacht, würden heute vor allem Gutverdiener profitieren. Das belegen auch die Zahlen: Im Jahr 2024 hatten 23 Prozent der Bezieher ein Jahreseinkommen von über 60.000 Euro. Und da die Pauschale ein Steuerfreibetrag ist, der die Lohnsteuer-Bemessungsgrundlage senkt, sparen Besserverdienende bei gleicher Strecke mehr Geld als Personen mit geringerem Einkommen. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim sogenannten Pendlereuro, dessen Höhe im Vorjahr verdreifacht worden ist. Laut parlamentarischem Budgetdienst fließen 36 Prozent dieser zusätzlichen Förderung an das einkommensstärkste Fünftel. Das ist zwölfmal mehr, als das einkommensschwächste Fünftel erhält. Insgesamt kosten Pendlerpauschale und Pendlereuro dem österreichischen Staat rund 600 Millionen Euro im Jahr.