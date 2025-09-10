Vorteilswelt
Schmaler Grat

iPhone Air: Ein dünner, aber wichtiger Kompromiss

Digital
10.09.2025 15:01
Mit dem iPhone Air begibt sich Apple auf einen schmalen Grat.
Mit dem iPhone Air begibt sich Apple auf einen schmalen Grat.(Bild: Apple)

„Design ist nicht nur, wie etwas aussieht und sich anfühlt. Design ist, wie etwas funktioniert.“ Mit diesen Worten des 2011 verstorbenen Firmengründers Steve Jobs hatte Apple am Dienstagabend die Vorstellung seiner Produktneuheiten eingeleitet. Das besonders dünne iPhone 17 Air scheint im Widerspruch zu Jobs‘ Aussage zu stehen und in vielerlei Hinsicht ein schlechter Kompromiss zu sein. Für Apples Zukunft dürfte es dennoch entscheidend sein.

„So unfassbar dünn und leicht, dass es kaum zu fassen ist“, soll Apples neues iPhone 17 Air sein. Mit einer „Dicke“ von 5,64 Millimetern, vergleichbar mit einem Bleistift, ist es das dünnste iPhone aller Zeiten – und wohl, zumindest derzeit, auch das dünnste konventionelle Smartphone überhaupt. Der dem Vernehmen nach bisherige Spitzenreiter, das Tecno Spark Slim des chinesischen Herstellers Transsion, schafft es „nur“ auf 5,75 Millimeter.

Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
