Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung

Mutter: „Bub hat ADHS“

Schließlich zückte der Schüler laut der „New York Times“ tatsächlich eine 9-mm-Pistole und schoss mehrmals auf die Pädagogin. Als sie nach der Waffe greifen wollte, wurde sie an Hand und Brust verletzt. Die Eltern des Buben verteidigten ihren Sohn. Dieser habe zum Zeitpunkt der Tat an einer unbehandelten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gelitten.