Jetzt wird‘s wild: MMA-Elite lässt Käfig wackeln!

Es wird wieder wild! Die MMA-Elite kehrt für die Cage Fight Series 18 zurück an den Schwarzlsee. PLUS-Abonnenten (hier Angebot sichern!) sehen am 15. November ab 18 Uhr erneut beinharten Kampfsport im Livestream. Tags zuvor gibt‘s für alle User das offizielle Wiegen.
Inzwischen hat es ja Tradition. Wenn im Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten bei Graz Käfigkämpfer aufeinanderkrachen, schaut auch die „Krone“ gespannt durch das Käfiggitter. Und mit ihr alle PLUS-Abonnenten!
Diese bekommen nicht nur das komplette CFS-Vorprogramm (Prelims) zu sehen, in der sich junge Talente, Rohdiamanten und routinierte Profi-Anwärter in die Auslage stellen. Ebenso warten ausgewählte Fights des Hauptprogramms mit (inter)nationalen Topkämpfern im Livestream.
Eine Bühne als UFC-Sprungbrett
Bereits seit 2007 bieten Österreichs MMA-Pioniere, die Brüder Gerhard und Michael Ettl, den beinharten Prügelknaben der Mixed-Martial-Arts-Szene eine Bühne. Amateure sehen in der in Mitteleuropa hoch angesehenen Serie ein Sprungbrett ins Profitum. Aber auch „gestandene“ Profis schlagen zu, selbst UFC-Veteranen wie Ricco Rodriguez (US) oder „Brasilo“ Wagner Silver Gomes mischten einst bei der Cage Fight Series mit.
Mit Bogdan Grad, im Grazer Champions Gym der Ettls ausgebildet und oftmaliger CFS-Champion, schaffte zuletzt sogar erstmals ein Steirer den Sprung in den MMA-Olymp. Während dessen dritter UFC-Kampf am 22. November in Doha steigt, wollen am 15. November bei der Cage Fight Series 18 andere „Kaliber“ Volltreffer landen. Kleine Auswahl gefällig?
Live-Abwaage als Vorgeschmack
Lust bekommen, bei den Käfigkämpfen live und in Farbe mitzufiebern? Das geht am 15. November auf krone.at ganz einfach im Livestream ab 18 Uhr als PLUS-Abonnent – hier sehen Sie unsere Angebote!
Wer bereits davor einen ersten Blick auf alle Kampfpaarungen werfen möchte, kann das beim offiziellen „Weigh-In“ tun. Das Wiegen und die Gegenüberstellung aller Fighter übertragen wir für alle User frei zugänglich am 14. November live ab 18 Uhr.
