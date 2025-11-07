Jetzt wird‘s wild: MMA-Elite lässt Käfig wackeln!

Eine Bühne als UFC-Sprungbrett

Bereits seit 2007 bieten Österreichs MMA-Pioniere, die Brüder Gerhard und Michael Ettl, den beinharten Prügelknaben der Mixed-Martial-Arts-Szene eine Bühne. Amateure sehen in der in Mitteleuropa hoch angesehenen Serie ein Sprungbrett ins Profitum. Aber auch „gestandene“ Profis schlagen zu, selbst UFC-Veteranen wie Ricco Rodriguez (US) oder „Brasilo“ Wagner Silver Gomes mischten einst bei der Cage Fight Series mit.