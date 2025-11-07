Haben Sie schon Ihr Testament gemacht?

Ans Sterben und die Zeit danach denkt keiner gerne, und nicht wenige argumentieren, dass jeder Gedanke an den Tod für die Katz ist, weil man danach ohnehin gestorben ist und nach mir die Sintflut, weil alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das ist allerdings sehr kurzsichtig gedacht, selbst aus dem Blickwinkel eines zukünftigen Toten. Denn wer nicht zu Lebzeiten überlegt, was mit seinem Vermögen posthum passiert, der setzt mitunter eine unheilvolle Kettenreaktion in die Welt, die mehrere Generationen nachwirkt.