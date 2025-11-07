Mann wurde Penis abgetrennt: Prozess in Kärnten

Eine erschütternde Bluttat hat einen Kärntner in Untersuchungshaft gebracht: Er soll im Ausland geholfen haben, einem anderen Mann das Geschlechtsteil zu amputieren – dafür drohen ihm nun 15 Jahre Gefängnis und auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das Opfer selbst schweigt zu dem Vorfall.