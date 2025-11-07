Mann wurde Penis abgetrennt: Prozess in Kärnten

Eine erschütternde Bluttat hat einen Kärntner in Untersuchungshaft gebracht: Er soll im Ausland geholfen haben, einem anderen Mann das Geschlechtsteil zu amputieren – dafür drohen ihm nun 15 Jahre Gefängnis und auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das Opfer selbst schweigt zu dem Vorfall.
Die Vorwürfe gegen den Mandanten des Klagenfurter Strafverteidigers Philipp Tschernitz sind absonderlich: Der Mann soll mitgeholfen haben, einem Geschlechtsgenossen mit einem Jagdmesser das Genital abzutrennen – bei vollem Bewusstsein und mit schwerwiegenden und lebenslangen Folgen für den Betroffenen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.