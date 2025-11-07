„Es tut uns leid“: „GTA VI“ verzögert sich weiter

„GTA VI“ ist das nächste Spiel der Reihe „Grand Theft Auto“. Es ist der erste neue Teil seit „GTA V“ im Jahr 2013. „GTA“ ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten – von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.